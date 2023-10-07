Расходы ЕС на беженцев из Украины растут, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, опубликованным в сентябре, Польша приняла второе по количеству украинских беженцев (около 960 тыс.) среди стран-союзников после Германии (около 1,1 миллиона).

Отмечается, что около 78% прямой поддержки Украины со стороны Польши уходит на расходы на беженцев - 17 миллиардов долларов из почти 22 миллиардов долларов.

Если учесть расходы на беженцев в расчетах ВВП, то вес помощи Польше Украине составляет 3,2% ВВП по сравнению с менее чем 1% для Германии.



Фото: CNN

Фото: CNN