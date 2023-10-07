Расходы ЕС на беженцев из Украины растут, - CNN
Польша, Германия и Чехия стали лидерами по расходам на украинских беженцев по отношению к собственному ВВП
Об этом сообщает CNN.
Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, опубликованным в сентябре, Польша приняла второе по количеству украинских беженцев (около 960 тыс.) среди стран-союзников после Германии (около 1,1 миллиона).
Отмечается, что около 78% прямой поддержки Украины со стороны Польши уходит на расходы на беженцев - 17 миллиардов долларов из почти 22 миллиардов долларов.
Если учесть расходы на беженцев в расчетах ВВП, то вес помощи Польше Украине составляет 3,2% ВВП по сравнению с менее чем 1% для Германии.
Фото: CNN
Фото: CNN
- В исследовании CNN также назвали страны, наиболее помогающие Украине. Норвегия, страны Балтии и Дания стали крупнейшими донорами Украины по отношению к собственному ВВП.
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