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Расходы домохозяйств во втором квартале выросли более чем треть по сравнению с прошлогодними, - Данилишин

5 октября, 2021 вторник
20:41
Общество Богдан Данилишин

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что расходы украинских домохозяйств на приобретение товаров и услуг и на уплату налогов во втором квартале текущего года выросли на 36,1% и 37,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом

Об этом Данилишин написал в Facebook.

"Несмотря на рост номинальных доходов, прежде всего заработной платы, составляющей около 50% от общих доходов, расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг, а также на уплату налогов растут более быстрыми темпами (на 36,1% и 37,8% во 2 квартале 2021 года к соответствующему кварталу прошлого года). Это приводит к дальнейшему сокращению сбережений населения (-86 млрд. гривен во 2 квартале 2021 года), направляемых на компенсацию разрыва между имеющимися доходами и потребительскими расходами домохозяйств", - написал Данилишин.

При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий Украины в августе 2021 года уменьшилась на 2,4% по сравнению с июлем, однако была на 22,3% выше по сравнению с августом 2020 года - ее номинальный средний уровень достиг 14 тыс. грн.

Реальная заработная плата без учета налогов и обязательных платежей, скорректированная на уровень инфляции, в августе 2021 года снизилась по сравнению с июлем на 2,2%, однако в годовом измерении ее рост ускорился до 10,9% (по сравнению с 10,2% в июля 2021 года).

"Высокие темпы роста заработной платы в Украине в значительной мере "обязаны" низкой базе сравнения, ведь в разгар пандемии в 2020 году больше всего снизилось вознаграждение работников в тех видах деятельности, в которых сегодня она растет более высокими темпами - в сферах временного размещения и организации питания (+57,3% за год), развлечения и отдыха (+30,3%), а также высоким результатам деятельности в отдельных отраслях, таких как сельское хозяйство (рост заработной платы +28,3% за год)", - пояснил Данилишин .

В то же время растет задолженность по заработной плате: несмотря на незначительное сокращение задолженности в августе (до 3,9 млрд грн или на 0,8% по сравнению с июлем), общий объем задолженности предприятий перед работниками сейчас в 1,5 раза выше, чем в начале 2021 года.

"Более 3/4 такой задолженности приходится на отрасли промышленности (+47% с начала года), однако значительно более быстрыми темпами растет задолженность по выплате заработной платы в строительстве и телекоммуникациях (более чем в три раза по сравнению с началом года), а также в сфере здравоохранения и социальной помощи (почти в пять раз с начала года)", - отметил Данилишин.

Уровень безработицы в Украине среди лиц в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2021 года составил 9,3%, что на 1-1,5 процентных пункта выше уровня 2018-2019 годов.

При этом, согласно результатам опроса руководителей бизнеса, проведенного Нацбанком в сентябре, предприятия большинства основных видов деятельности ожидают дальнейшие сокращения работников - в промышленности, строительстве и сфере услуг.

"Вышеупомянутые тенденции, по моему мнению, нуждаются в системной государственной политике по стимулированию занятости и выравнивания структурных диспропорций на рынке труда", - добавил Данилишин.

  • Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на газ, тепло и горячую воду во время отопительного сезона для населения останутся без изменений.
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