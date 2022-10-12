"Расказал о военных преступлениях РФ": Шмыгаль встретился с послами G7
В среду, 12 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послами стран Большой семерки
Об этом Шмыгаль сообщил в Twitter.
"На встрече с послами стран G7 рассказал о военных преступлениях России и разрушении энергетической инфраструктуры. Должны противостоять этому вместе! Поблагодарил за решительное заявление лидеров G7 в поддержку Украины", - написал Шмыгаль.
Участники встречи также обсудили разминирование и восстановление Украины и дальнейшую помощь украинцам.
Накануне, 11 октября, страны G7 осудили удары России по гражданским объектам Украины, назвав их военными преступлениями, и пообещали привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина.
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