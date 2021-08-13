Расистский скандал с Беленюком: полиция начала проверку
Полиция Киева проводит проверку конфликта вокруг Беленюка на расовой почве
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Проверка", - сообщила пресс-служба полиции Киева.
Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа", олимпийский чемпион Жан Беленюк сообщил, что 13 августа в центре Киева неизвестные мужчины пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая в его адрес расистские оскорбления.
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До драки, как сказал депутат, дело не дошло. Беленюк в фейсбуке задал риторический вопрос: "нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?"
Жан Беленюк завоевал единственную золотую награду для Украины на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец боролся с трехкратным призером чемпионатов мира Виктором Лоринца из Венгрии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца. На парламентских выборах 2019 года избран народным депутатом от партии "Слуга народа", № 10 в списке.
С 29 августа 2019 года - первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Верховной Раде Украины IX созыва.
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