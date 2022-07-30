"Рашизм = Фашизм" В Чернигове открылась выставка о войне России в Украине
В Черниговском областном историческом музее открыли выставку "Рашизм = фашизм. Чернигов 1941-2022". Экспонаты для музея собрали военные, волонтеры и жители Чернигова
Об этом пишет сайт Чернигова.
На выставке представлены остатки российского оружия, снаряжение и другие предметы, свидетельствующие о последствиях полномасштабного вторжения России на территории Черниговской области. В экспозиции представлены картины, фотографии, видеохроника из частных коллекций, архивов СМИ, карикатуры современных художников и коллекции музея.
Авторы выставки хотели показать последствия современного вторжения России и нацистов во время Второй мировой войны в Чернигове и провести параллели между ними.
"Те же идеи, те же действия, те же последствия. Чернигов, как и многие другие города Украины, почувствовал на себе это в полной мере - гибель и увечья его жителей, уничтожение инфраструктуры города, учреждений здравоохранения, образования, культуры" , – говорится в сообщении.
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