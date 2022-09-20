"Рашизм - это...": в Киеве проведут уличную выставку об идеологии оккупантов
В четверг, 22 сентября, в Киеве откроют уличную выставку, посвященную квази-идеологии рашизма
Об этом сообщает в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Выставка будет проходить на площади Славы и состоит из 16 тематических баннеров об идеологии рашизма, которую наследуют оккупанты и которая побуждает убивать украинцев. Открытие выставки запланировано на 12:00.
Показ приурочен к годовщине общего парада советских и германских войск в Бресте в 1939 году.
Выставка подготовлена совместно с Центром стратегических коммуникаций, Украинским институтом национальной памяти и Национальным музеем Революции Достоинства.
- Ранее, 30 июля, в Чернигове открылась выставка о войне России в Украине "Рашизм-фашизм".
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