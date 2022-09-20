Об этом сообщает в Telegram Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Выставка будет проходить на площади Славы и состоит из 16 тематических баннеров об идеологии рашизма, которую наследуют оккупанты и которая побуждает убивать украинцев. Открытие выставки запланировано на 12:00.

Показ приурочен к годовщине общего парада советских и германских войск в Бресте в 1939 году.

Выставка подготовлена совместно с Центром стратегических коммуникаций, Украинским институтом национальной памяти и Национальным музеем Революции Достоинства.

Ранее, 30 июля, в Чернигове открылась выставка о войне России в Украине "Рашизм-фашизм".

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