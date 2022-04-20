Об этом сообщила украинская Омбудсвумен Людмила Денисова.



Она рассказала, что, по информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, во время выполнения боевых заданий оккупантов погиб выпускник военно-патриотического клуба "Юность Новороссии" Патриотической ассоциации Донбасса - Андрей "Цербер". 15 апреля состоялось прощание и захоронение молодого человека.



Денисова уточнила, что военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" действует в Молодогвардейске Краснодонского района Луганской области. Образован 2 ноября 2014 года. Клуб осуществляет подготовку детей с 10 до 18 лет по направлениям: строевая подготовка, физическая подготовка, медицина, история, тактика. Участниками клуба является более 90 детей. Установлено, что большинство детей это дети-сироты, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.



Омбудсвумен добавила, что координирует деятельность военно-патриотических клубов и организаций на временно оккупированной территории Луганской области организация "Патриотическая ассоциация Донбасса". Ею руководит Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории в Запорожской области возглавляет так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции".



Денисова подчеркнула, что, пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах .



Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав детей в Украине.



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