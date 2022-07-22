Рашисты выпустили в направлении Запорожья 20 ракет. Большинство ракет утонули в Днепре
Российские оккупанты выпустили из "градов" в направлении Запорожья 20 ракет. Большинство упало в воду
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
22 июля вечером российские захватчики выпустили в направлении Запорожья около 20 ракет, большинство из которых утонуло в реке Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское. Громкие последствия вражеской атаки из системы "град" были хорошо слышны в областном центре.
Как прокомментировал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, карасей жалко, а вот оккупантов – нет. Также он призвал сохранять спокойствие и в случае объявления воздушной тревоги быстро идти в укрытие.
"И помним о неразглашении информации, - подытожил Александр Старух. - Победа будет за нами!"
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