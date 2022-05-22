Рашисты второй раз за три дня ударили ракетами по Малину
В воскресенье, 22 мая 2022 года, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по украинскому городу Малин Житомирской области
Об этом заявил малинский городской голова Александр Ситайло в комментарии Общественному.
"Ракетный удар нанесен во время воздушной тревоги, которую объявили в Житомирской области в 13:10", - говорится в сообщении.
Официальные подробности будут позже.
Предыдущий ракетный удар россиян по Малину имел место в 08:30 утра в пятницу, 20 мая.
Тогда пострадала железнодорожная инфраструктура, школа, почта, магазины и более 100 жилых домов, ранения получили трое малинчан.
"112 пострадавших частных домов. Ракетами также повреждена одна четырехэтажка. Кроме того, пострадала также школа №5, восемь магазинов и помещения почтового отделения. Предварительно пять домов окончательно непригодны к проживанию", - заявлял Ситайло на следующий день, 21 мая, в разговоре с местным изданием Malyn.media.
Были повреждены электросеть, автомобили.
Житомирской областной прокуратурой начато производство, о чем ведомство проинформировало у себя на фейсбуке.
Прокуроры Малинского отделения Коростенской окружной прокуратуры внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Осмотр места происшествия проводили прокуроры Малинского отделения Коростенской окружной прокуратуры, следователи Управления СБ Украины в области, работники полиции, а также пожарной части и специалисты-взрывотехники.
Материалы уголовного производства переданы Управлению СБ Украины в области для проведения досудебного расследования.
Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.
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