Рашисты всю ночь били по Днепропетровщине из "градов" и "ураганов", 1500 семей без света, – Резниченко
Ночью оккупанты попали по четырем общинам Днепропетровской области, повреждены жилые дома, два предприятия и линии электропередач
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Наши города и села всю ночь обстреливали из разного оружия. Российские оккупационные войска избивали из "градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Попали по четырем общинам в двух районах", – сообщил председатель ДОВА.
В частности, Никопольский район враг накрыл огнем из "градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Изуродовали несколько жилых домов и автомобилей. Без света осталось более 1500 семей.
В Марганецком обществе один дом уничтожен, почти десять – повреждены. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач.
В Красногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.
По Криворожскому району враг гнал "ураганом". Под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.
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