Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"У меня есть печальная информация о том, что делается в поселке Студенок возле города Святогорск Донецкой области. Я сегодня связывался с людьми, которые там остались. Так вот, там рашисты выбирают хорошие дома и выносят все, что можно вынести. Потом туда подъезжает танк и просто расстреливает здание. Расстреливать пустые дома, после того, как ограбили - это вне морали" - отметил депутат горсовета.



Николай Довбня считает, что, исходя из таких поступков российских войск, Россия сама унижает себя как только может, ниже унизить невозможно.



"Расстреливают дома, чтобы потом не было видно последствий их мародерства, такое себе делают алиби. Вроде бы это попал случайный снаряд и все уничтожил. К тому же неизвестно чей снаряд попал, а потом рашисты все спишут на ВСУ", - пояснил Довбня.

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