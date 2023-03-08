Рашисты устроили спектакль для пропагандистов на Запорожской АЭС, - Энергоатом
На временно оккупированной Запорожской АЭС российские террористы устроили спектакль для пропагандистов
Об этом сообщает Энергоатом.
Российские оккупанты представили пулу пропагандистов "обновления", которые они устроили на ЗАЭС. В частности, захватчики сменили вывеску на административном корпусе, убрав украинский след – логотип Энергоатома.
Экскурсию для "представителей СМИ" провели советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карча и местные коллаборанты.
"Жалкие попытки доказать всему миру, а прежде всего себе самим, принадлежность украинского ядерного объекта к РФ вызывает смех сквозь слезы. Оккупанты настолько сомневаются в собственных силах, что ищут поддержки от z-патриотов, ведь местные жители красноречиво демонстрируют: захватчикам никто не рад. "Уже больше года россия шантажирует весь цивилизованный мир ядерными угрозами. Однако Запорожская АЭС была, остается и всегда будет украинской. И никак иначе!", - пишет Энергоатом.
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