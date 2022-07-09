Рашисты устроили по пригороду Запорожья
8 июля российские оккупанты били в пригороде Запорожья, от разрыва ракет дома остались без крыши, окон и с иссеченными стенами
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация.
"За прошедшие сутки, в органы полиции поступило 19 сообщений о фактах разрушенной гражданской инфраструктуры в населенных пунктах на василовском, родовском, гуляйпольском и ореховском направлениях, а также в пригороде Запорожья", - говорится в сообщении.
В частности, жители села Таврического и пгт Балабино Запорожского района сообщили о разрушенных домах в результате обстрела рашистов. От разрыва ракет их дома остались без крова, с выбитыми окнами и иссеченными стенами.
Прошлой ночью в Васильевском районе оккупанты попали по многоэтажке в Степногорске: "Попали снарядом в один из этажей, в результате чего значительные повреждения получили четыре квартиры. В них выбиты окна, разрушены балконы и все имущество внутри".
В поселке Приморском рашисты попали в два дома. Повреждены шифер, окна, стены и прилегающая к зданию территория.
Кроме того, на родовском и гуляйпольском направлениях армия РФ обстреляла дома местных и ферму. Загорелось сразу несколько домов, огонь распространился на всю улицу.
"Территория Ореховского района в очередной раз оказалась под вражеским огнем. Вооруженные преступники обстреляли три села в районе и сам город Орехов. Полицейские зафиксировали здесь пять разрушенных частных домов. Также значительные повреждения получила гражданская инфраструктура сел Малая Токмачка, Одаровка и Новоандриевка. У них рашисты повредили дома крестьян, дом культуры и, в очередной раз, местную исправительную колонию", - добавили в ЗОВА.
Также в полицию поступило сообщение о раненых жителях Ореховщины, которые после артобстрела доставлены в больницу.
- За минувшие сутки решисты 43 раза обстреляли Запорожскую область. В частности, Приморское, Орехов и Гуляйполе.
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