Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города… Рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка… Не простим, ублюдки!" – написал Гайдай.

Северодонецкий ледовый дворец начали строить в конце 1970 года, открыли 5 мая 1975-го. С тех пор он стал самым большим по емкости ледовым дворцом Украины.

Ледовый дворец спорта Северодонецка неоднократно признавались лучшей базой в Украине по спортивно-массовой и оздоровительной работе, туда приезжали для участия в соревнованиях. В разное время в Ледовом дворце спорта выступали звезды эстрады, а с 1981 года здесь ежегодно собирались на прощальный балл выпускники всех школ города.

Так выглядел Ледовый дворец в Северодонецке, пока туда не пришел "русский мир"