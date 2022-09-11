Рашисты ударили ракетами по Покровску: 6 погибших, 5 раненых

Об этом сообщил городской голова Покровска Руслан Требушкин в телеграме.

"Город Покровск подвергся 5 обстрелам ракетами типа "9М723 Искандер М" в промежуток времени с 21:20 до 02:20. Повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Сейчас известно о 4 погибших и 6 раненых гражданах. Другие факты относительно пострадавших и разрушениях устанавливаются", – пишет Требушкин.

Позже Требушкин отметил, что один раненый умер в больнице.

"По состоянию на 10:10 в результате ночных обстрелов погибли 6 граждан - еще один человек не справился с полученными травмами. Искренние соболезнования семье и близким!" - говорится в сообщении.

Также глава города отметил необходимость эвакуироваться жителям города.

"Руководство подчеркивает необходимость эвакуации. Продолжает курсировать эвакуационный поезд во Львов и по четным числам в Кировоградскую область. Запись осуществляется на следующую четную дату до 15:00 по нечетным числам... Продолжаем набор группы для эвакуации в чешский городок Малое Сватоновице (по инициативе и при поддержке волонтеров из Львова). Набранная группа из Покровска эвакуационным поездом может добраться до Львова, а оттуда, с помощью волонтеров, можно будет доехать до Чехии", - пишет Требушкин.

Для эвакуации необходимо зарегистрироваться по телефону: 0-800-300-101.

Около 12:00 в воскресенье, 11 сентября 2022 года , россияне ударили ракетами по городу Вознесенск Николаевской области.

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