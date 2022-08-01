Рашисты ударили по Харькову, есть пострадавшие
В Харьков, по Салтовскому району, российские оккупанты нанесли удар. Пострадали два человека
Об этом информирует в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .
"Оккупанты нанесли удар по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях", - написал глава области.
Известно, что пострадали два мирных жителя.
- Армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковской области или в сторону областного центра.
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