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Рашисты ударили по Харькову, есть пострадавшие

1 августа, 2022 понедельник
07:49
война с Россией

В Харьков, по Салтовскому району, российские оккупанты нанесли удар. Пострадали два человека

Об этом информирует в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

"Оккупанты нанесли удар по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях", - написал глава области.

Известно, что пострадали два мирных жителя.

  • Армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковской области или в сторону областного центра.

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Харьков
Олег Синегубов
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