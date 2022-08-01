Об этом информирует в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов .

"Оккупанты нанесли удар по Салтовскому району города Харьков. Максимально находитесь в укрытиях", - написал глава области.

Известно, что пострадали два мирных жителя.

Армия РФ, вероятно, готовится наступать на запад в направлении Харьковской области или в сторону областного центра.

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