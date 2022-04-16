Рашисты ударили из "градов" по домам в районе Кривого Рога

Об этом заявила представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарина Цуркань, информирует Еспресо.TV .



"Поступило сообщение об обстреле Криворожского района. Вражеская атака происходила утром", - сказала она на брифинге в Днепропетровской ОВА.



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"Били из "градов". Повреждены два дома. На месте работает полиция", - отметила пресс-секретарь облуправления ГСЧС.



Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.

Напомним, утром 16 апреля россияне полностью уничтожили корпуса птицефабрики площадью 8 тыс. кв. м неподалеку от города Днепра, а также били по Дарницкому району города Киева .



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