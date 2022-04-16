Рашисты ударили из "градов" по домам в районе Кривого Рога
Утром субботы, 16 апреля 2022 года, российская армия нанесла артиллерийские удары по гражданской застройке Криворожского района Днепропетровской области
Об этом заявила представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарина Цуркань, информирует Еспресо.TV .
"Поступило сообщение об обстреле Криворожского района. Вражеская атака происходила утром", - сказала она на брифинге в Днепропетровской ОВА.
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"Били из "градов". Повреждены два дома. На месте работает полиция", - отметила пресс-секретарь облуправления ГСЧС.
Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.
- Напомним, утром 16 апреля россияне полностью уничтожили корпуса птицефабрики площадью 8 тыс. кв. м неподалеку от города Днепра, а также били по Дарницкому району города Киева .
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