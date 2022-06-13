Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

Рашисты начали обстреливать приграничья Сумской области около шести часов утра.



"В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.



Эсманская община: почти в 6 утра 3 "прихода" из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – говорится в сообщении.



Известно, что захватчики били с территории России. Утром 13 июня пострадавших и разрушений нет, однако информация уточняется.

10 июня в Сумской области россияне 7 раз обстреляли из миномета Середино-Будскую общину.

Ночью 11 июня в Сумской области россияне из минометов обстреляли Ворожбу и Шалыгинскую общину, повредив дома и линии электропередач.

Россияне 12 июня били по Миропольской и Белопольской общинам Сумской области.

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