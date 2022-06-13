Рашисты со своей территории обстреляли приграничье Сумщины: было слышно около 30 взрывов
13 июня российские оккупанты с территории своей страны обстреляли Эсманскую общину в Сумской области. В регионе было слышно около 30 взрывов
Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .
Рашисты начали обстреливать приграничья Сумской области около шести часов утра.
"В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.
Эсманская община: почти в 6 утра 3 "прихода" из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – говорится в сообщении.
Известно, что захватчики били с территории России. Утром 13 июня пострадавших и разрушений нет, однако информация уточняется.
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