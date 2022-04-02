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Главная война с Россией Рашисты с одной стороны выводят свою технику в Россию, а с другой - заводят новые силы на территорию Сумской области, - Живицкий
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Рашисты с одной стороны выводят свою технику в Россию, а с другой - заводят новые силы на территорию Сумской области, - Живицкий

2 апреля, 2022 суббота
18:26
война с Россией

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из Киевской и Черниговской области пробили коридоры и тянут на сцепках технику, прикрываясь своими заходящими из России колоннами

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV

“Мы - пограничная область, они себя свободно чувствуют, контролируют и границу, и многие приграничные территории, проезды. От Буринской громады до Конотопа дороги заняты их техникой. В населенных пунктах Конотопского района, если смотреть ниже по карте в сторону Сум, находятся российские войска. Где-то около тысячи единиц бронетехники, большие кунги, автозаправщики, системы залпового огня, многие артиллерии. Они, с одной стороны, выводят подбитую технику и выходят на ротацию в Россию, потому что из Киевской и Черниговской области они пробили коридоры и тянут на сцепках технику, прикрываясь своими колоннами, которые заходят из России”, пояснил Живицкий.

Глава Сумской ОВА добавил, что противник заводит новые силы на территорию Сумской области и во многих громадах уже начали окапываться

“Одно другому не противоречит. Они ездят, перемещаясь, боясь местных жителей, боясь терробороны, хаотично стреляют вокруг, стреляют из стрелкового оружия, сидят на броне. Их военные стреляют из танков, пулеметов по домам, по окнам, по людям вокруг. Есть много раненых. Начали искать местные власти, вчера похитили заместителя председателя Новослободской громады и ищут контактов с местными властями в громадах”, - отметил Живицкий.

  • Напомним: в Сумской области российские оккупанты обстреливают дома и автомобили мирных жителей. Один мужчина скончался от полученных ранений, еще три человека пострадали

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