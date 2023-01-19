Рашисты реализуют идею "войны на истощение"
В этих условиях для Украины хуже всего — подражать России в авторитаризме и "победобеседания"
Пока массы зэков заваливают трупами нашу оборону и "продавливают" города, готовятся новые сотни тысяч "мобиков". Испытываются новые способы ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, чтобы обойти ПВО (будем видеть и баллистические ракеты, и комбинирование различных других средств).
Пропаганда и "пободобесие" на России удерживает лояльность рашистских масс (как свидетельствует их же статистика, доходы беднейших слоев заметно поднялись благодаря выплатам за погибших в Украине).
Читайте также: Может ли произойти в РФ военный переворот?
Достижение качественного преимущества Украины и принуждение рашистов к отступлению и отказу от войны требует качественного увеличения военной помощи со стороны Свободного Мира и усиления им санкционного давления на Россию.
А это требует сложных решений. Ведь вопреки популярному представлению далеко не все на Западе считают, что Украина защищает их от орды. Больше полагаются на зонтик НАТО.
Да и переход к обеспечению ВСУ по потребностям военного времени требует структурных решений, тоже требующих свободы и согласия.
Читайте также: Российский генштаб уже воюет с американцами
В этих условиях для Украины хуже всего — подражать России в авторитаризме и "победобеседания". Победить сможет только демократическая Украина, единственная в своем стремлении Победы, работе на ней и демонстрации своего цивилизованного, европейского отличия от России
В этих условиях для Украины хуже всего — подражать России в авторитаризме и "победобесия". Победить сможет только демократическая Украина, сплоченная в своем стремлении к Победе, работа на ней и демонстрация своего цивилизованного, европейского отличия от России.
Поэтому чем быстрее до власть имущих дойдет, что и получать помощь, и продолжать борьбу с оппозицией и воровство, не получится — тем быстрее мы будем получать помощь и наконец победим.
Читайте также: Пригожин помогает Путину строить страну-штрафбат
Шоу не подменит сущности, а в условиях, когда враг тянет в затяжную войну — навредит, потому что отвлекает от важного и раздражает и демотивирует тех, кто принимает решение о помощи Украине
Шоу не подменит сущность, а в условиях, когда враг тянет в затяжную войну, — навредит, потому что отвлекает внимание от важного и раздражает и демотивирует тех, кто принимает решение о помощи Украине.
Это простое мнение нужно доносить до представителей власти везде и всегда. Пока не поймут.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.87
Покупка 39.87Продажа 40.55
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.09
- Актуальное
- Важное