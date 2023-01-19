Пока массы зэков заваливают трупами нашу оборону и "продавливают" города, готовятся новые сотни тысяч "мобиков". Испытываются новые способы ракетных ударов по гражданской инфраструктуре, чтобы обойти ПВО (будем видеть и баллистические ракеты, и комбинирование различных других средств).

Пропаганда и "пободобесие" на России удерживает лояльность рашистских масс (как свидетельствует их же статистика, доходы беднейших слоев заметно поднялись благодаря выплатам за погибших в Украине).

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Достижение качественного преимущества Украины и принуждение рашистов к отступлению и отказу от войны требует качественного увеличения военной помощи со стороны Свободного Мира и усиления им санкционного давления на Россию.

А это требует сложных решений. Ведь вопреки популярному представлению далеко не все на Западе считают, что Украина защищает их от орды. Больше полагаются на зонтик НАТО.

Да и переход к обеспечению ВСУ по потребностям военного времени требует структурных решений, тоже требующих свободы и согласия.

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В этих условиях для Украины хуже всего — подражать России в авторитаризме и "победобеседания". Победить сможет только демократическая Украина, единственная в своем стремлении Победы, работе на ней и демонстрации своего цивилизованного, европейского отличия от России

В этих условиях для Украины хуже всего — подражать России в авторитаризме и "победобесия". Победить сможет только демократическая Украина, сплоченная в своем стремлении к Победе, работа на ней и демонстрация своего цивилизованного, европейского отличия от России.

Поэтому чем быстрее до власть имущих дойдет, что и получать помощь, и продолжать борьбу с оппозицией и воровство, не получится — тем быстрее мы будем получать помощь и наконец победим.

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Шоу не подменит сущности, а в условиях, когда враг тянет в затяжную войну — навредит, потому что отвлекает от важного и раздражает и демотивирует тех, кто принимает решение о помощи Украине

Шоу не подменит сущность, а в условиях, когда враг тянет в затяжную войну, — навредит, потому что отвлекает внимание от важного и раздражает и демотивирует тех, кто принимает решение о помощи Украине.

Это простое мнение нужно доносить до представителей власти везде и всегда. Пока не поймут.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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