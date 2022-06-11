Рашисты рапортируют о взятии Кинбурнской косы – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны (ISW).

"В течение последнего месяца российские войска постоянно бомбили украинские военно-морские силы в Очакове. Если эти заявления России соответствуют действительности, то контроль над Кинбурнской косой у Очакова позволит российским войскам усилить контроль над северо-западным побережьем Черного моря", – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области за сутки в результате российских обстрелов были ранены 15 человек.

ISW отмечает, что на южном направлении российские войска в основном укрепляют свои оборонные линии, сосредоточившись на укреплении второй и третьей линий обороны.