Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"На днях, через четыре месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на рашистах, в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых. Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду ", – говорится в сообщении.

Руководитель области напоминает, что 11 марта рашисты подогнали танк, поставили его напротив здания и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться туда было невозможно, ведь территорию захватили оккупанты.

"Пока россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду. оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков в качестве живого щита. Но о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было. Это враг цинично расстрелял заведение вместе с подопечными. А сейчас не оставляет попыток списать свою вину хотя бы в глазах местного населения", - добавил Гайдай.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские захватчики 11 марта убили 56 жильцов дома престарелых в Кременной. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

11 апреля россияне повредили еще 16 домов в Луганской области, 11 из них в Кременной. Также полиция задержала 6 мародеров.

18 апреля россияне обстреляли жилые дома в Кременной, Рубежном, Лисичанске и авто в Северодонецке и ранили мужчину.

В апреле россияне расстреляли автомобиль при попытке эвакуации из Кременной Луганской области и скорую, выехавшую за раненым.

25 апреля во временно оккупированном Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв.

7 июля появилась информация, что в Кременной кафиры преследуют людей с проукраинской позицией, их расстреливают прямо на улице.

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