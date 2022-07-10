Рашисты пытаются скрыть расстрел из танка 56 пожилых людей в Кременной, - Гайдай
Глава Луганщины заявил, что российские оккупанты пытаются скрыть правду о расстрелянных из танка 56 пожилых людей в Кременной. Для этого рашисты хоронят людей в Луганске
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"На днях, через четыре месяца после трагедии, вина за которую полностью лежит на рашистах, в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы обстрела Кременского дома для престарелых. Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду ", – говорится в сообщении.
Руководитель области напоминает, что 11 марта рашисты подогнали танк, поставили его напротив здания и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться туда было невозможно, ведь территорию захватили оккупанты.
"Пока россияне вспомнили о своем преступлении и пытаются скрыть правду. оккупанты говорят, что якобы украинские военные использовали стариков в качестве живого щита. Но о жертвах со стороны наших бойцов россияне не сообщают, потому что их там не было. Это враг цинично расстрелял заведение вместе с подопечными. А сейчас не оставляет попыток списать свою вину хотя бы в глазах местного населения", - добавил Гайдай.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские захватчики 11 марта убили 56 жильцов дома престарелых в Кременной. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.
- 11 апреля россияне повредили еще 16 домов в Луганской области, 11 из них в Кременной. Также полиция задержала 6 мародеров.
- 18 апреля россияне обстреляли жилые дома в Кременной, Рубежном, Лисичанске и авто в Северодонецке и ранили мужчину.
- В апреле россияне расстреляли автомобиль при попытке эвакуации из Кременной Луганской области и скорую, выехавшую за раненым.
- 25 апреля во временно оккупированном Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв.
- 7 июля появилась информация, что в Кременной кафиры преследуют людей с проукраинской позицией, их расстреливают прямо на улице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное