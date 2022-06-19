Рашисты продвинулись в Северодонецке, замедлившись по другим направлениям, - ISW
18 июня военные РФ добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, впрочем, замедлились на других направлениях наступления. Оккупанты пытаются захватить поселок Сиротино
Об этом информируют в американском Институте изучения войны - ISW .
"Российские войска, вероятно, терпят возрастающие потери и деградации войск и техники, что осложнит попытки возобновить наступательные действия на других критических местах, поскольку продолжается медленное сражение за Северодонецк. Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории", – говорится в сообщении.
РФ хочет захватить южный пригород Северодонецка и продвинуться на берег реки Северский Донец, прежде чем атаковать "центр украинского сопротивления" на заводе "Азот".
Продолжаются попытки рашистов перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе.
Армия России также пытается оттеснить ВСУ от границы севернее Харькова, но успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления, говорится в отчете.
Кроме того, кафиры пытаются установить контроль над поселком Сиротино вблизи Северодонецка.
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