Рашисты повредили газопровод на Запорожье, без газа останутся Энергодар и Мелитополь
В результате обстрелов военными РФ поврежден магистральный газопровод в районе села Мирное Пологовского района
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.
"Без газоснабжения уже сегодня осталась Ореховщина. В ближайшие дни в результате указанного повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов", – говорится в сообщении.
Также в ОВА сообщили, что еще до этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставались более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах Запорожской области.
- Напомним, 29 июня Энергоатом сообщил , что армия России практически полностью разрушила Северодонецкую ТЭЦ.
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