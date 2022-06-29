Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ОВА.

"Без газоснабжения уже сегодня осталась Ореховщина. В ближайшие дни в результате указанного повреждения останутся без газа города Мелитополь, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие населенные пункты Васильевского и Мелитопольского районов", – говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщили, что еще до этого повреждения в результате террористических действий военных страны-агрессора без газа уже оставались более 80 тыс. абонентов в 109 населенных пунктах Запорожской области.

Напомним, 29 июня Энергоатом сообщил , что армия России практически полностью разрушила Северодонецкую ТЭЦ.

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