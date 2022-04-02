Рашисты попали в районную больницу в оккупированной Балаклии, - председатель Харивской ОВА Синегубов

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Еспресо.TV .



"Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклии. Здание частично повреждено", - отметил чиновник.



По его словам, сейчас пациенты и персонал "нуждаются в немедленной эвакуации".



"Это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", - подчеркнул Синегубов.



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При этом факт обстрела больницы Олег Синегубов расценивает как "очередное военное преступление против мирных жителей Харьковщины".



"Балаклия – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.



Обстрел мирного населения Россией - это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная циничная ложь российской пропаганды и военная провокация", - подытожил руководитель Харьковщины.

Напомним, глава Балаклийской территориальной громады Иван Столбовой пошел на сотрудничество с армией России.



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