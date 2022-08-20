Рашисты попали в пятиэтажку в Вознесенске: ранены 4 взрослых и 3 ребенка

Судебный процесс над Путиным не будет долгим, потому что он четко осознает, что происходят преступления, - экспрокурор трибунала по Югославии
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