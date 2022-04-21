Рашисты полностью изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

В частности, на сегодняшний день заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района, Харьковской области. Выезд возможен только на местность РФ.

"Действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, пытающиеся доставить помощь - расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших с СМТ Шевченко. По состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильный Связь. Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставки лекарств.

Ранее ГУР МО сообщало , что псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной мобилизации.

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