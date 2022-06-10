Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР - по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", - говорится в сообщении.

СБУ обнаружила в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района, тайник с "паспортами СССР". Эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. Подобная серия не производилась в Украине с 1990 года.

Поэтому обнаруженные бланки завезли из РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в КМВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается.

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