Рашисты планировали раздать жителям Киевщины "паспорта" СССР, - СБУ
СБУ обнаружила тайник с бланками паспортов СССР украинского образца. Контрразведка определила, что рашисты планировали организовать "референдум" и выдать паспорта на временно оккупированной территории Киевщины
Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .
"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР - по крайней мере, на первое время, до выдачи документов РФ", - говорится в сообщении.
СБУ обнаружила в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района, тайник с "паспортами СССР". Эти бланки были именно украинского образца – от имени УССР. Подобная серия не производилась в Украине с 1990 года.
Поэтому обнаруженные бланки завезли из РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину.
- Напомним, в КМВА предупредили, что опасность повторного наступления врага на Киев остается.
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