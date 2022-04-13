Рашисты очень ошиблись, не учтя силу сопротивления украинцев в оккупированных городах Запорожской области, - Кирильчук

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



“Если бы российские оккупанты хоть немного понимали ситуацию в Украине до вторжения, то возможно бы изменили свои планы. Они могли бы поинтересоваться, как в Запорожском крае, колыбели украинской козачества, до войны люди готовились сопротивляться. Это касается и оккупированных Энергодара, Мелитополя и Бердянска. Люди еще в начале февраля проводили акции об активном сопротивлении российской агрессии.” - объяснил Кирильчук



Депутат подчеркнул, что временно оккупированные города Запорожской области оказывают мощное сопротивление российским захватчикам. По его словам, люди не боятся и ждут помощи ВСУ



“Люди на временно оккупированных территориях Запорожской области сопротивляются российским оккупантам и ждут помощи от ВСУ. И мы обязательно через некоторое время с помощью наших ВСУ освободим все временно оккупированные территории. Российским оккупантам следует понять главное - украинцы будут сопротивляться и не сдадутся”, - добавил Кирильчук

Напомним, украинские партизаны уничтожили 70 врагов во временно оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований