Рашисты очень ошиблись, не учтя силу сопротивления украинцев в оккупированных городах Запорожской области, - Кирильчук
Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук считает, что россияне недооценили мощь сопротивления украинцев против российской оккупации
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.
“Если бы российские оккупанты хоть немного понимали ситуацию в Украине до вторжения, то возможно бы изменили свои планы. Они могли бы поинтересоваться, как в Запорожском крае, колыбели украинской козачества, до войны люди готовились сопротивляться. Это касается и оккупированных Энергодара, Мелитополя и Бердянска. Люди еще в начале февраля проводили акции об активном сопротивлении российской агрессии.” - объяснил Кирильчук
Депутат подчеркнул, что временно оккупированные города Запорожской области оказывают мощное сопротивление российским захватчикам. По его словам, люди не боятся и ждут помощи ВСУ
“Люди на временно оккупированных территориях Запорожской области сопротивляются российским оккупантам и ждут помощи от ВСУ. И мы обязательно через некоторое время с помощью наших ВСУ освободим все временно оккупированные территории. Российским оккупантам следует понять главное - украинцы будут сопротивляться и не сдадутся”, - добавил Кирильчук
- Напомним, украинские партизаны уничтожили 70 врагов во временно оккупированном Мелитополе во время ночных патрулирований
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