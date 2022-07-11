Рашисты обстреляли Сумщину из реактивной артиллерии: 20 прилетов

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты ударили по Шалыгинской общине, зафиксированы 20 прилетов. Однако предварительно обошлось без жертв и разрушений.

В понедельник, 11 июля, во время утренней воздушной тревоги по Николаеву ударили 6 ракет, один человек ранен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb