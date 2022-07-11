Рашисты обстреляли Сумщину из реактивной артиллерии: 20 прилетов
В понедельник, 11 июля, в 7:30 враг обстрелял Сумщину из реактивной артиллерии
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Оккупанты ударили по Шалыгинской общине, зафиксированы 20 прилетов. Однако предварительно обошлось без жертв и разрушений.
- В понедельник, 11 июля, во время утренней воздушной тревоги по Николаеву ударили 6 ракет, один человек ранен.
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