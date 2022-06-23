Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Видео из одного из сел Юнаковской общины, которую россияне обстреляли из "градов". Снаряды с фосфором запрещены при ведении войны", - написал глава области.

Информацию о пострадавших и разрушениях будут уточнять, добавил Живицкий.

Стало известно, что около пяти вечера с территории РФ российские кафиры обстреляли Юнаковскую общину. Пострадавший ребенок

"Из "Градов", 30 прилетов. Использовали запрещенное оружие - фосфорные снаряды. Пострадала ребенка, госпитализировали в больницу. Также повреждено хозяйственное сооружение", - написал Дмитрий Живицкий.

Кроме того, около двух часов дня враг запустил со своей стороны беспилотник, сбросивший взрывчатку на территории Краснопольской общины. Жертв и разрушений нет. А после 20 часов по Середино-Будской общине рашисты открыли минометный огонь. Около 20 взрывов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

4 июня рашисты обстреляли фосфорными бомбами Харьковщину. 8 июня – Донетчину .

14 мая кафиры применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали. В то же время зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

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