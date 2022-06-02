Об этом информирует в фейсбуке оперативное командование "Север".

"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ. С 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в Михалькиной Слободе. Предварительно, из миномета калибра 120 мм."



С 13:30 до 13:45 зафиксировано 10 взрывов (приходов) в районе Михальчина Слобода. Также предварительно из миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении.



Известно, что потерь среди украинских военных и техники нет. Кроме того, информация о повреждении инфраструктуры не поступала.

Днем 29 мая россияне 7 раз обстреляли границы Черниговщины со своей территории. В этот же день кафиры с территории РФ также обстреляли минометами Сумщину.

Сумщина за последние три недели подвергается обстрелам каждый день. Артём Лагутенко, корреспондент телеканала "Эспрессо" сообщил, что Сумщину враг начал интенсивно обстреливать последний месяц. Оккупанты не пытаются попасть в конкретные объекты, а скорее хотят создать психологическое давление и беспокойство в области.

Ранее Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА сообщил , что пограничные ромады Сумщины внесены в зону боевых действий.

В течение 21 мая оккупанты обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.

23 мая российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома.

Вечером 24 мая Российская Федерация обстреляла Сумскую область

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