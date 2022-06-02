Рашисты обстреляли с территории РФ приграничье Черниговщины
2 июня армия РФ обстреляла приграничные населенные пункты Черниговской области. Зафиксировано 22 взрыва
Об этом информирует в фейсбуке оперативное командование "Север".
"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ. С 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов в Михалькиной Слободе. Предварительно, из миномета калибра 120 мм."
С 13:30 до 13:45 зафиксировано 10 взрывов (приходов) в районе Михальчина Слобода. Также предварительно из миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
Известно, что потерь среди украинских военных и техники нет. Кроме того, информация о повреждении инфраструктуры не поступала.
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