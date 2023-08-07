Рашисты обстреляли Кругляковку в Харьковской области управляемыми авиабомбами: погибли два человека
Вечером 7 августа россияне ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района, погибли два мирных жителя. Во время повторного обстрела кассетными боеприпасами ранены 2 спасателя и полицейский
Об обстреле сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли - женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет", - написал он.
Фото: телеграмм-канал Олега Синегубова
Кроме того, в лечебные учреждения госпитализировали четырех пострадавших – 2 женщин и 2 мужчин. Женщина 62 года получила медицинскую помощь на месте.
Фото: телеграмм-канал Олега Синегубова
В результате обстрела разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.
Когда на место попадания авиабомб приехали правоохранители и чрезвычайники, рашисты совершили повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены два спасателя и следователь полиции Харьковщины, – сообщили в МВД Украины.
Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
- Вечером 7 августа Россия нанесла удар по городу Покровск Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома.
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