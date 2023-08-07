Об обстреле сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 19:45 оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. По предварительным данным медиков экстренной помощи, 2 гражданских погибли - женщина около 45 лет и мужчина около 60 лет", - написал он.

Фото: телеграмм-канал Олега Синегубова

Кроме того, в лечебные учреждения госпитализировали четырех пострадавших – 2 женщин и 2 мужчин. Женщина 62 года получила медицинскую помощь на месте.

Фото: телеграмм-канал Олега Синегубова

В результате обстрела разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия.

Когда на место попадания авиабомб приехали правоохранители и чрезвычайники, рашисты совершили повторный обстрел кассетными боеприпасами. Ранены два спасателя и следователь полиции Харьковщины, – сообщили в МВД Украины.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.