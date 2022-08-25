Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Несколько приходов РСЗО "Торнадо-С" (операционная дальность до 120 километров) в Металлургическом районе кассетными БК. Последствия уточняются. Работают все службы. Очень внимательно смотрим под ноги – могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. звоним 101 и 102", – написал Вилкул.

О взрывах в Киевской области ночью, 25 августа, сообщил также председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

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