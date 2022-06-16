Рашисты обстреляли кассетными снарядами дома мирного населения в Николаеве
Сегодня, 16 июня, ночью рашисты в очередной раз обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева. В настоящее время известно, что никто не пострадал
Об этом информирует в телеграмме мэр города Александр Сенкевич.
"Повреждены 5 частных домов и 1 трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыши и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Сегодня утром на месте работали наши коммунальщики и представители администрации района. Они выдали людям пленку для окон и зафиксировали все повреждения", - говорится в сообщении.
- В Николаевской области 15 июня россияне обстреляли Николаевский и Баштанский районы, ранены 11 гражданских.
- Также 15 июня спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что украинские подразделения продолжают наносить авиационные удары по оккупантам, выбивая их с Николаевщины.
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