Рашисты обстреляли эвакуационные автобусы и волонтеров в Попасной
Российские оккупанты 29 апреля произвели обстрел эвакуационных автобусов и волонтеров в Попасной, Луганской области
Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram .
По его словам, об обстреле сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.
По его словам, автобусы 29 апреля были направлены в Попасную, попали под обстрел вражеской ДРГ и были расстреляны.
"Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - сказал Ханатов.
Кроме этого, в пятницу, кафиры обстреляли под Попасной автомобиль с волонтерами. В автомобиле находились два местных жителя и винничанин. Прошло без жертв.
- 29 апреля из Попасной удалось эвакуировать 31 местного жителя.
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