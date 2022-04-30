Рашисты обстреляли эвакуационные автобусы и волонтеров в Попасной

Об этом написал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в telegram .

По его словам, об обстреле сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

По его словам, автобусы 29 апреля были направлены в Попасную, попали под обстрел вражеской ДРГ и были расстреляны.

"Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - сказал Ханатов.

Кроме этого, в пятницу, кафиры обстреляли под Попасной автомобиль с волонтерами. В автомобиле находились два местных жителя и винничанин. Прошло без жертв.

29 апреля из Попасной удалось эвакуировать 31 местного жителя.

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