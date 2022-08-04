Рашисты обстреляли два района Николаева: повреждены жилые дома
Утром 4 августа в Николаеве раздались взрывы, под обстрелы российских войск попали два района города
Об этом передает мэр Александр Сенкевич.
"Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", - написал он.
По предварительной информации, повреждены жилые дома в одном районе и пожар в другом.
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