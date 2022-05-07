Рашисты обстреляли Богодухов и Коробочкино на Харьковщине: погибла женщина, вспыхнули пожары

Об этом заявили в телеграмме Офиса генпрокурора .

По данным следствия, 7 мая около 2 часов ночи российские военные обстреляли г. Богодухов. В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю”, - говорится в сообщении.

Полиция и прокуроры осмотрели место происшествия. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, оккупанты 7 мая открыли огонь по селу Коробочкино на Харьковщине, попав в жилой дом и убив женщину.

“7 мая российские оккупационные войска обстреляли село Коробочкино, Чугуевского района. В результате обстрела погибла 28-летняя женщина. Вражеский снаряд попал в частный дом”, – сообщила в телеграмме Харьковская ОВА.

В ОВА призвали жителей не игнорировать воздушную тревогу и не покидать укрытия без необходимости.

Напомним, 6 мая россияне трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар.

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