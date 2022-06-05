Рашисты обстреливают фосфорными бомбами Харьковщину и контролируют восточную часть Северодонецка, - Генштаб ВСУ
В акватории Черного моря в готовности пять носителей крылатых ракет "Калибр". Сохраняется угроза обстрелов по городам Украины. Восточная часть Северодонецка уже находится под контролем русских оккупантов. Враг применил фосфорные бомбы в Харьковской области
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
По состоянию на 6:00, 5 июня, Россия продолжает наносить авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в частности в Киеве.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ударов из Беларуси.
"До 11 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь. В рамках указанных мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия", - сообщают в Генштабе.
В Северском направлении артиллерия врага обстреляла объекты инфраструктуры в районе Старикове и Екатериновка Сумской области, а также Каменская Слобода Черниговской области. В Сумской и Черниговской областях РФ провела воздушную разведку БПЛА.
На Харьковском направлении агрессор сосредотачивается на удержании занятых позиций и недопущении продвижения украинских войск к границе. Противник не прекращает обстреливать позиции наших войск вблизи Харькова. Российские захватчики применили фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки.
На Славянском направлении РФ завершила перегруппировку войск, подразделения ведут наступление в направлениях Долгенькое – Долина и Бражковка – Вернополье.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на наступлении или окружить наших защитников в районах городов Северодонецк и Лисичанск и блокировании основных логистических путей.
На Лиманском направлении Россия ведет наступление в направлении Святогорска, пытается вытеснить наши войска на правый берег реки Северский Донец.
На Северодонецком направлении кафиры, при поддержке артиллерии, ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, контролируют восточную часть города. Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.
На Бахмутском направлении , опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники для доукомплектования подразделений, понесших потери.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают передний край обороны и тыловые районы украинской армии, чтобы наши подразделения не могли перегруппироваться.
На Южнобужском направлении , противник заменял побережье реки Ингулец.
Агресс развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового, впрочем понес потери и отошел. В акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили вражеский самолет, предположительно, Су-34 и БПЛА типа "Форпост" на Южном направлении. Средствами противовоздушной обороны Военно-Морских Сил были поражены четыре крылатых ракеты "Калибр".
Всего за предыдущие сутки подразделения Сил обороны уничтожили девять воздушных целей противника.
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