Рашисты не стесняются не только воровать наших детей, но и отдавать их в семьи российских граждан, - CEO в "Спасем Украину" Кулеба
CEO в "Спасем Украину" Николай Кулеба отметил, что уже известно о тысячах фактов усыновления украинских детей российскими семьями
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сколько детей было вывезено из населенных пунктов, которые сейчас оккупированы, пока неизвестно. В России идут соревнования между регионами, кто больше украинских детей примет к себе на отдых для оздоровления или усыновления", - отметил Кулеба.
По его словам, в России формируются реестры семей, готовых усыновить детей с оккупированных территорий Украины.
"Готовятся российские семьи и уже известно о тысячах фактов усыновления украинских детей. Рашисты не стесняются не только воровать наших детей, но и отдавать их в семьи российских граждан", - подчеркнул Кулеба.
- Украинские власти работают над возвращением детей, которых россияне депортировали с временно оккупированных территорий в Россию
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