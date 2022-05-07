Рашисты нанесли ракетный удар по Харькову
Российские оккупанты за сутки, 6 мая, трижды обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня и нанесли по городу ракетный удар
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .
"За минувшие сутки совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район. По Силам обороны Харькова решисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - написал Синегубов.
Он добавил, что после обстрела музея Григория Сковороды в Сковородиновке самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.
- 6 мая кафиры уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное