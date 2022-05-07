Рашисты нанесли ракетный удар по Харькову

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram .

"За минувшие сутки совершили три обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район. По Силам обороны Харькова решисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику", - написал Синегубов.

Он добавил, что после обстрела музея Григория Сковороды в Сковородиновке самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.

6 мая кафиры уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова.

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