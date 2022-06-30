Об этом информирует и телеграме предатель Балицкий .

"После нескольких месяцев простоя из Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота", - написал псевдоглава Запорожской ОВА.

Он добавил, что порт разминирован.

РосСМИ добавляют: сегодня судно с 7 тыс. тонн зерна отправилось в "дружественные" страны РФ.

Журналист Имран Усеинов рассказал , что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.

На Днепропетровщине 30 июня россияне уничтожили склад с 40 тоннами зерна в Зеленодольской громаде.

В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решительность" в этом вопросе.

В Николаевской области 28–29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары, за полчаса Россия выпустила по областному центру 10 ракет.