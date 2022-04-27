Рашисты на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста, чтобы пополнить обменный фонд, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

"Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты. Известно, что в помещениях херсонского изолятора временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООЛС, которых допрашивают и пытают", – пишут разведчики.

В селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь.

"Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных украинских мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма. Главная цель таких действий – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях в 2022 году", - констатируют в ГУР МО.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев.

"Согласно полученной информации их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия происходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям. Подобные действия – очередное военное преступление. Организаторов будет ждать неотвратимое наказание", - отмечают разведчики.

Напомним, оккупанты начали принудительную мобилизацию в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях

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