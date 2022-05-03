"Рашисты хотят устроить голодомор": Гайдай сообщил, что элеваторный комплекс в Рубежном полностью уничтожен

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, российские оккупанты сбросили сверхмощные бомбы на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном Луганской области. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Planet Lab.

В результате открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен.

Сообщается, что на предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех зерновых культур. Кроме того, на территории "Голден АГРО" была расположена зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес и автоматический пробоотборник.

Кроме того, элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна одновременно.

"Рашисты хотят устроить Голодомор. В оккупированных городах зафиксированы случаи вывоза Нашего зерна в РФ. Ранее они также уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке", – добавляет Гайдай.