Рашисты из минометов обстреляли Шосткинский район Сумщины

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах .

"Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали варить (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности - впоследствии", - написал он.

В день, 19 июля, российский агрессор 9 раз обстреливал пограничные территории Сумской области.

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