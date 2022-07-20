Рашисты из минометов обстреляли Шосткинский район Сумщины
Войска РФ обстреляли Шосткинский район в Сумской области утром 20 июля
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграммах .
"Но утро началось с обстрелов в Шосткинском районе. С 8 утра россияне начали варить (предварительно из минометов) по нашим территориям. Подробности - впоследствии", - написал он.
- В день, 19 июля, российский агрессор 9 раз обстреливал пограничные территории Сумской области.
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