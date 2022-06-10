Рашисты едят собак, потому что командиры продают пайки солдат, - СБУ перехватила разговор

Об этом информирует в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Знаешь, что я сегодня кушал. Ты такого еще никогда не ела. Это животное", – просит угадать мать оккупант. Женщина сначала называет экзотический вариант, переходит к грызунам: "Барсук, мышь, крысу?".

"Собаку! Мяса охота же. Ну, ничего так, правда мясо жесткое",– отвечает русский оккупант.

В следующем перехваченном разговоре жена спрашивает у решиста о еде.

"Банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу выкинули. Х*рня полная, как поросятам", – рассказал оккупант.

Он добавляет, что пайков у них нет, и виноваты в этом перепродающие командиры: "Сейчас пайков нет, куда-то на "лево" ушли".

30 марта в СБУ оказались новые перехваты телефонных разговоров военных РФ, показывающих их зверства. Кафиры деградируют с каждым днем войны, ведь уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак.

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