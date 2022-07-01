Рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами, - Залужный
Рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
Сегодня, 1 июля, около 18.00 захватчики дважды обстреляли остров Змеиный фосфорными бомбами.
"Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли", — заметил Валерий Залужный. - Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный". , где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты".
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также подчеркнул, что единственное, в чем противник последовательный — неизменная "меткость" нанесения ударов".
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