Рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами, - Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Сегодня, 1 июля, около 18.00 захватчики дважды обстреляли остров Змеиный фосфорными бомбами.

"Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли", — заметил Валерий Залужный. - Сегодня около 18:00 с аэродрома Бельбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный". , где якобы "завершили выполнение задач". Всем, кто говорит о договоренностях с Россией, следует знать эти факты".

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины также подчеркнул, что единственное, в чем противник последовательный — неизменная "меткость" нанесения ударов".

4 июня рашисты обстреляли фосфорными бомбами Харьковщины. 8 июня – Донетчину.

14 мая кафиры применили фосфорные бомбы на защитников Азовстали. В то же время зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

23 июня РФ при обстреле Юнаковской общины Сумской области использовала фосфорные снаряды, запрещенные во время ведения войны.

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