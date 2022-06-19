Рашисты бьют по Северодонецку и Лисичанску, от обстрелов погибли люди
ВСУ продолжает борьбу за Северодонецк, российские оккупанты наступают в районе Лисичанска, погибли люди
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"За последние полтора суток найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно", – пишет Гайдай.
Рашисты также обстреляли Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку и Белогоровку. Непростая ситуация в Северодонецке.
"Враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому "Азоту" – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений", - добавил глава Луганщины.
Враг нанес авиаудары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и в районе Верхнекаменки: "Значительные разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждены 16 домов, Николаевке - девять, Нырковом - шесть".
- ВСУ отразили штурм российских оккупантов в районе Тошковки и в направлениях Орехово – Золотое, Первомайск – Золотое. Враг отошел и перегруппировывается.
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