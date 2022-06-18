Об этом информирует начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .

"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.

Более подробная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал Вилкул.

Глава Днепропетровской областной военной администрации, Валентин Резниченко, добавляет, что предварительно пострадали два человека. На месте работают спасатели.

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