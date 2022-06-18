Рашисты бомбили ракетами Кривой Рог, есть разрушения и пострадавшие
Сегодня, 18 июня, около полудня российские оккупанты обстреляли ракетами Кривой Рог – пострадал Ингулецкий район. Известно, что есть потерпевшие, разрушены дома
Об этом информирует начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .
"В Кривом Роге прилеты ракет в Ингулецком районе. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.
Более подробная информация будет сообщена дополнительно. Просьба ничего не выкладывать в соцсети", - написал Вилкул.
Глава Днепропетровской областной военной администрации, Валентин Резниченко, добавляет, что предварительно пострадали два человека. На месте работают спасатели.
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