Рашистский обстрел поселка Чаплино на Днепропетровщине: спасательно-поисковые работы завершились, погибли 25 человек
В результате обстрела россиян 24 августа жилого сектора и железнодорожной станции в поселке Чаплино Днепропетровской области погибли 25 человек, из них двое – дети
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграм .
"Днепропетровщина. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети", - написал он.
11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек.
- 24 августа Владимир Зеленский сообщил , что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Было известно о 22 погибших.
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