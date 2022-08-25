Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграм .

"Днепропетровщина. В поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети", - написал он.

11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек.

24 августа Владимир Зеленский сообщил , что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Было известно о 22 погибших.

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